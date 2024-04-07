Провайдеры в России получили свободный доступ в многоквартирные дома

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 37 0

Путин подписал закон о свободном доступе провайдеров в жилые дома

Провайдеры в России получили свободный доступ в многоквартирные дома

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Koehler / photothek.net

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Собственникам жилья больше не нужно устраивать общее собрание, чтобы выбрать оператора связи.

Президент России Владимир Путин подписал закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома (МКД). Документ размещен на портале правовых актов.

Он предусматривает безвозмездное размещение сетей связи и доступ к ним со стороны операторов. Для этого больше не требуется согласие двух третей собственников жилья, полученное на общем собрании, достаточно желания одного человека — владельца объекта или нанимателя.

Закон открывает возможность свободной конкуренции провайдеров и позволяет жильцам МКД самостоятельно выбирать оператора. Размещение сетей связи на объектах общего имущества будет осуществляться без взимания платы за пользование.

Документ предусматривает ответственность провайдеров за нарушение пожарных и иных требований безопасности в результате работ. Операторов связи он обязует полностью возмещать нанесенный вред, а также оплачивать электроэнергию, потребляемую при эксплуатации сетей.

Счет будет выставлять управляющая компания. Договоры, заключенные до вступления закона в силу и предусматривающие платное пользование общим имуществом для оказания услуг связи, могут быть расторгнуты по требованию одной из сторон.

В течение года провайдеры должны переустановить свое оборудование по единым стандартам. У кабмина есть четыре месяца на принятие нормативных актов, необходимых для реализации вступившего в силу закона.

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