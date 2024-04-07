Он пропал после «домашнего насилия»: 27-летнего актера нашли мертвым в лесной чаще

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 465 0

Актер Коул Брингс Пленти найден мертвым в лесу в Канзасе

Он пропал после «домашнего насилия»: 27-летнего актера нашли мертвым в лесной чаще

Фото: Кадр из сериала «1923», 2022 г.

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Юноша таинственно исчез после инцидента, объяснения которому до сих пор не найдено.

В штате Канзас недалеко от города Эдгертон найдено тело актера и модели Коула Брингса Пленти. Ранее его объявили в розыск как подозреваемого по делу о домашнем насилии. Молодому человеку было 27 лет, сообщает издание CNN.

Дядя Коула, американский актер Мо Брингс Пленти, ранее обращался с публичной просьбой о помощи установить местонахождение племянника. В полиции указали, что парня ищут в связи с инцидентом, связанным с домашним насилием. Отмечалось, что он уехал с места происшествия на белой машине.

Загадочное исчезновение обернулось трагедией. Коула нашли в лесу без признаков жизни.

«Мне невероятно жаль сообщить, что моего сына нашли. Он больше не с нами. <…> На этой неделе я узнал, как много людей успели познать доброту в сердце Коула и любили его. В это невероятно трудное время мы просим конфиденциальности, пока переживаем горе и пытаемся понять, как нам двигаться дальше», — поделился отец покойного.

Причина смерти и детали случившегося пока не разглашаются.

Юноша из племени лакота только недавно начал строить карьеру в мире кино. Он успел отметиться в сериале «1923», фильме «На диких рубежах», «Небылицы о Джиме Бриджере». Учился в Университете индийский наций Хаскелла.

Ранее 5-tv.ru рассказал о главной загадке трагической смерти Курта Кобейна.

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