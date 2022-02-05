Доктор Мясников назвал «мужской» симптом онкологических заболеваний

Одни и те же симптомы могут свидетельствовать о разных недомоганиях у мужчин и женщин. Так, показатель гемоглобина у женщин падает в связи с естественной кровопотерей при менструации, а вот у мужчин железодефицитная анемия может свидетельствовать о серьезных заболеваниях.

По словам врача и телеведущего Александра Мясникова, данный симптом может свидетельствовать о поражении желудочно-кишечного тракта, поскольку незаметная внешне кровопотеря может происходить именно в этой части организма.

Доктор Мясников порекомендовал мужчинам при снижении гемоглобина незамедлительно обратиться к врачу и пройти гастроскопию и колоноскопию, чтобы не пропустить язву, полип или даже рак.

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