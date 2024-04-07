Появилось фото напавшего на полицейских в Подмосковье мотоциклиста

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Эксклюзив 551 0

По факту инцидента уже возбуждено уголовное дело.

Появилось фото напавшего на полицейских в Подмосковье мотоциклиста

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Появилось фото выстрелившего в двух полицейских в Подмосковье мотоциклиста. Он, по данным источника 5-tv.ru, направляется в сторону Петербурга по трассе М-11.

На его поимку ориентирован весь личный состав правоохранительных органов в смежных областях.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru писал, что СК возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов в Подмосковье. По данным ведомства, в результате нападения неизвестного один из них погиб, другой ранен.

На месте работает группа опытных следователей и криминалистов. Глава СК Александр Бастрыкин уже поставил на контроль ход расследования дела.

В регионе введены планы «Сирена» и «Перехват». По предварительным данным, преступник скрылся с места происшествия на черном мотоцикле.

+8° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
92.42
0.11 100.13
0.06
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 апрел...

Последние новости

20:19
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 апреля
20:06
Все враги будут наказаны: кто и как помогает в поимке террористов в России
20:00
Захарова заявила о провале попыток НАТО нарушить цифровой суверенитет России
19:54
Опубликованы кадры с места нападения на полицейских в Подмосковье
19:52
Трое сотрудников ЗАЭС получили ранения в результате атаки со стороны ВСУ
19:41
В Москве наградили лауреатов премии «Феникс»

Сейчас читают

Второй полицейский тяжело ранен при вооруженном нападении неизвестных в Подмосковье
Выстрелили и сбежали: что известно об убийстве полицейского в Подмосковье
В Подмосковье введен план «Сирена» после убийства полицейского
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2