Появилось фото напавшего на полицейских в Подмосковье мотоциклиста

Появилось фото выстрелившего в двух полицейских в Подмосковье мотоциклиста. Он, по данным источника 5-tv.ru, направляется в сторону Петербурга по трассе М-11.

На его поимку ориентирован весь личный состав правоохранительных органов в смежных областях.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru писал, что СК возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов в Подмосковье. По данным ведомства, в результате нападения неизвестного один из них погиб, другой ранен.

На месте работает группа опытных следователей и криминалистов. Глава СК Александр Бастрыкин уже поставил на контроль ход расследования дела.

В регионе введены планы «Сирена» и «Перехват». По предварительным данным, преступник скрылся с места происшествия на черном мотоцикле.