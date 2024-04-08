«Не берегла себя»: Бледанс сообщила о смерти сестры-наркоманки

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 171 0

Бледанс сообщила о смерти сводной сестры Дианы

«Не берегла себя»: Бледанс сообщила о смерти сестры-наркоманки

Фото: Instagram* / @bledans

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Какие отношения были между родственницами?

Актриса Эвелина Бледанс рассказала, что умерла ее сводная наркозависимая сестра Диана. Знаменитость в эфире одного из федеральных каналов поделилась историей, как та довела себя.

«Так получилось, что она с молодого возраста начала позволять себе запрещенные вещи. Это привело к циррозу печени, к гепатиту. С этим диагнозом она жила последние десять лет. Не берегла себя», — заявила она.

На протяжении многих лет Бледанс сталкивалась с осуждением окружающим. Мол, она, зарабатывая немалые деньги, не желает дать определенную сумму и помочь сестре выкарабкаться.

Одно время знаменитость действительно не помогала родственнице. Ведь у нее подрастает ребенок с неизлечимой болезнью, кроме того, ей необходимо было заниматься благотворительным фондом.

Но в один момент Бледанс сжалилась над сестрой и купила ей таблетки. Однако сводная сестра отказалась принимать помощь и не захотела пить их.

При этом родственница никогда не интересовалась жизнью и делами Бледанс. Даже когда у нее родился особенный ребенок, та не позвонила и не написала.

О смерти сестры актриса узнала на гастролях. Бледанс решила оплатить похороны, несмотря на прошлые неурядицы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что Бледанс осудили в вопросе воспитания сына.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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