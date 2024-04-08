Весенний потоп: паводки начались уже в 39 регионах России
В 39 российских регионах начались паводки
Фото, видео: AP /TASS/ ТАСС; 5-tv.ru
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В Курганской и Тюменской областях готовятся в эвакуации местных жителей.
Всего, по данным МЧС, паводки пришли уже в 39 регионов нашей страны. Ухудшилась ситуация в Алтайском крае. Там после теплых выходных резко возросло число подтопленных домов. Сейчас их почти полторы сотни.
Режим повышенной готовности действует в Курганской области. В зоне риска свыше шестидесяти населенных пунктов. К критической отметке поднимается вода в реках Тюменской области.
О сложной обстановке в этих регионах Владимиру Путину накануне доложили их главы. Президент поручил предупредить местных жителей о возможной эвакуации и разъяснить ее необходимость.
Серьезно подмыло дороги в Удмуртии, Башкирии и Воронежской области. Но есть регионы, где большая вода уже пошла на спад — например, в Челябинской области. Там подтопленными остаются всего четыре дома.
В МЧС отметили, что ситуация с паводком постепенно стабилизируется. Положительная динамика видна и в Самарской области. По оценкам синоптиков, в этом году весеннее половодье стало одним из самых сильных за десятки лет — всему виной большое количество снега и резкое потепление.
Ранее 5-tv.ru писал, что эксперты оценили причины прорыва дамбы в Орске.
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