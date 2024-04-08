Питерские разборки: две группы «голубиной мафии» устроили драку в центре Северной столицы

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В Санкт-Петербурге на аниматора напали с газовым баллончиком и избили

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Полиция уже задержала троих подозреваемых.

В Петербурге аниматоры не могут поделить место под солнцем. Две группы так называемой голубиной мафии устроили потасовку в самом центре Северной столицы.

Одному из участников бойни брызнули из газового баллончика в глаза, а после набросились толпой и избили. Пострадавшему потребовалась помощь врачей. По его словам, ранее конкуренты уже угрожали ему пистолетами и ножами.

Жители города призвали правоохранителей прекратить бандитские разборки. После драки задержали троих подозреваемых. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Волгограде сверстницы избили десятилетнюю девочку в торговом центре. Свидетелем избиения стала продавец детского магазина, но она не стала разнимать подростков.

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