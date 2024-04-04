Кулаками и ногами: в Волгограде сверстницы избили 10-летнюю девочку в торговом центре

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 0

В Волгограде сверстницы избили 10-летнюю девочку в торговом центре

Кулаками и ногами: в Волгограде сверстницы избили 10-летнюю девочку в торговом центре

Фото: www.globallookpress.com / Ulrich Niehoff

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Мама пострадавшей девочки подробно рассказала об инциденте.

Подростки избили десятилетнюю девочку в туалете одного из торговых центров Волгограда. Об этом сообщило местное издание V1.RU.

Пока одна из школьниц избивала девочку кулаками и ногами, другие смеялись и подсказывали, как лучше наносить удары. Свидетелем происшествия стала продавец детского магазина, но она не стала разнимать подростков.

Мама пострадавшей девочки сообщила, что дочь ей рассказала об инциденте только спустя месяц. Дело в том, что другие школьницы оказывали психологическое давление на пострадавшую. Они обещали «порезать всю ее семью», если та что-то расскажет родителям.

«Ей позвонили девочки, ее знакомые, предложили встретиться в торговом центре. В женском туалете мою дочь начали оскорблять и избивать толпой. В туалет заходили люди, но никто не обратил внимание на драку и крики. А потом мне прислали видео, которые я до сих пор не могу до конца досмотреть, сердце разрывается», — рассказала мама пострадавшей.

Родитель утверждает, что продавец находится в хороших отношениях с нападавшими девочками, и даже говорила, куда бить. Однако как только ситуация получила огласку, работница магазина заявила, что всего лишь зашла в туалет и не принимала в этом участия. После этого маме избитой стали поступать угрозы от мужа продавщицы. В итоге мужчина даже напал на женщину.

Женщина рассказала, что у ее дочери до сих пор не прошли боли в голове и боку. Также девочку часто тошнит. Она долгое время боялась ходить одна в школу и выходить из дома. Известно, что ей сломали ребро во время потасовки.

Пресс-служба прокуратуры Волгоградской области заявила о начатой проверке.

Ранее 5-tv.ru писал, что ветерана СВО забили до смерти в Пермском крае.

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