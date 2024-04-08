Собянин: Станция метро «Потапово» строится по принципиально новой технологии

Сейчас идет монтаж металлоконструкций и облицовка фасада здания, большая часть которого будет сделана из стекла.
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин/ mos_sobyanin
Строительство станции метро «Потапово» вышло на финальный этап. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Собянин.
«Возводим ее по новой технологии — это будет первая отапливаемая наземная станция в столичном метро. Сейчас идет монтаж металлоконструкций и облицовка фасада здания, большая часть которого будет сделана из стекла. Все работы завершим до конца года», — написал мэр Москвы.
«Потапово» станет 27-й станцией Сокольнической линии. Многие жители поселения Сосенского смогут добираться до метро пешком и будут экономить в пути до 40 минут в день.
Кроме того, улучшится транспортное обслуживание еще двух поселений ТиНАО — Воскресенского и Щербинки, а также района Южное Бутово.
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