ФСБ нашла нацистскую литературу при обысках в ростовском музее казачества

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 45 0

На территории комплекса стоял памятник атаману Петру Краснову, который сотрудничал с фашисткой Германией.

ФСБ нашла нацистскую литературу при обысках в ростовском музее казачества

Фото: © РИА Новости / ФСБ РФ

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ФСБ во время обысков в Еланском казачьем музейно-мемориальном комплексе в Ростовской области изъяла нацистскую литературу, а также портреты пособников этого движения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Отмечается, что проверить данный музей правоохранительные органы попросили участники СВО. Они рассказали, что на территории музея стоял памятник атаману Петру Краснову, который был тесно связан с фашисткой Германией в годы Великой Отечественной войны.

«Изъяты документы и литература, посвященные Краснову, картины нацистских пособников и преступников Сергея Павлова и Гельмута фон Паннвица», — цитирует сообщение ТАСС.

Кроме того, на территории учреждения жил гражданин Украины, находившийся в России нелегально. На данный момент в отношении него проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ России пресекла канал финансирования ВСУ.

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