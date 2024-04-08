В эксплуатации с 1980-го: почему в Смоленской области обрушился мост

СК возбудил уголовное дело по факту инцидента.

В городе Вязьме Смоленской области обрушился Панинский путепровод. В момент крушения по нему проезжали два автомобиля.

По данным МЧС, один человек погиб, пятеро получили ранения. 5-tv.ru рассказывает о том, что известно к этому часу.

Один человек погиб

Панинский мост обрушился вечером 8 апреля. В момент аварии на нем было два автомобиля — грузовой и легковой.

Они упали вместе с дорожным полотном. Увидев это, другие водители экстренно тормозили перед въездом на мост.

В результате на съезде с путепровода скопилось около десятка машин. В пресс-службе МЧС по Смоленской области сообщили, что в ЧП погибла пассажирка легкового автомобиля, еще пять человек пострадали.

В их числе — несовершеннолетний 2010 года рождения. Всех раненых доставили в Вяземскую ЦРБ, их состояние оценивается как средней степени тяжести и тяжелое.

Повреждены ж/д пути и сети газоснабжения

Поскольку обломки путепровода упали на железнодорожные пути, временно прекратилось движение на перегоне Вязьма — Семлево. Для расчистки путей направили четыре восстановительных поезда, в РЖД сформировали оперативный штаб.

Кроме того, в результате обрушения Панинского моста были повреждены сети газоснабжения. Без газа оказались около девяти тысяч жителей Вяземского и Темкинского районов, а также пять котельных и 69 предприятий. В связи с этим коммунальные службы области переведены в усиленный режим работы.

СК возбудил уголовное дело

По факту обрушения Панинского моста региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ведомстве сообщили, что сейчас проводится осмотр места происшествия и опрос очевидцев.

Проверку организовала и прокуратура Смоленской области. Ее сотрудники оценят деятельность уполномоченных органов по ремонту и содержанию путепровода, а также своевременность проведения контрольно-надзорных мероприятий в сфере эксплуатации моста. На место ЧП выехал и губернатор Смоленской области Василий Анохин, взяв ситуацию на личный контроль.

Мост реконструировали в 2018 году

Панинский путепровод был введен в эксплуатацию в 1980 году. Он соединяет центр Вязьмы с микрорайонами Юбилейный и Московский, а также с поселком Вязьма-Брянская.

По данным Telegram-канала «112», мост мог рухнуть от старости. Местные жители много раз просили власти отремонтировать его.

Согласно информации из единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС), мост реконструировали в 2018 году по заказу администрации Вяземского района. Тендер выиграла компания «Вязьмадор», стоимость контракта составила 9,1 миллиона рублей, выделенных в основном из регионального бюджета.