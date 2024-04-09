Эксклюзивное видео: что происходит на Запорожской АЭС после масштабной атаки ВСУ

Украина своими ударами ставит под угрозу жизни множества людей.

После атаки украинских БПЛА на Запорожскую АЭС обстановка возле ядерного объекта продолжает быть неспокойной. Об этом сообщает корреспондент «Известий» Даниил Левин.

«К счастью, во время этого происшествия никто не пострадал», — говорит журналист.

Вместе с тем, советник директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа объяснил цель подобных атак ВСУ. По его мнению, так Украина хочет запугать людей и расшатать ситуацию внутри России.

«Потому что в основе полагания тех, кто сценарирует теракты и исполняет, только одно — запугать, посеять страх, посеять панику, расшатать ситуацию изнутри. Я согласен с определением: действия Украины — это в чистом виде терроризм. Удары угрожают ядерной безопасности», — сказал Карчаа.

Полегенько Александр / ТАСС; 5-tv.ru

Украинские дроны-камикадзе в очередной раз атаковали ЗАЭС 7 апреля. Прилеты зафиксировали в районе грузового порта и столовой, а один из беспилотников угодил в купол шестого энергоблока станции.

Украина отрицает свою причастность к атаке. В ГУР Минобороны Незалежной даже бездоказательно заявили, что данный обстрел якобы является имитацией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Кремле отреагировали на атаку ВСУ Запорожской АЭС.