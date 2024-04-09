В Госдуме предложили бесплатно раздать по гектару земли участникам СВО

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 12 0

Однако получить участок можно будет не во всех регионах.

В Госдуме предложили бесплатно раздать по гектару земли участникам СВО

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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В Госдуму внесут законопроект о бесплатной раздаче земли площадью до гектара в одни руки среди участников СВО. Об этом пишут «Известия».

Участок, следует из пояснительной записки, перед предоставлением должен находиться в государственной или же муниципальной собственности. В документе отмечается, что такая земля может быть предоставлена однократно в любом субъекте, за исключением Крыма, Москвы, Петербурга, Севастополя, Подмосковья, Калининградской области и субъектах в ЮФО и СКФО.

Ранее 5-tv.ru писал, что Министерство обороны России организовало мобильные офисы для выдачи удостоверений ветеранов боевых действий. Такие пункты созданы на базе обычных автомобилей и призваны максимально упростить жизнь нашим военным, которые находятся недалеко от линии фронта или в тыловых районах СВО, а также тем, кто лечится в госпиталях.

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