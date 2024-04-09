«2030 год максимум»: раскрыто содержание последней записки Жириновского

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 55 0

Многие его тезисы о будущем сбылись с невероятной точностью.

«2030 год максимум»: раскрыто содержание последней записки Жириновского

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Владимир Жириновский покинул этот мир два года назад. Однако все это время помощники политика неустанно анализировали архив общественного деятели.

И то, что они периодически обнаруживают, действительно вызывает шок. Не секрет, что многие тезисы Жириновского спустя годы и даже десятилетия, что называется, попадали в яблочко.

И вот на шоу на одном из федеральных каналов вновь пришли друзья, родные и близкие Владимира Вольфовича. Все они в один голос отмечают: он был талантливым исследователем и прогнозистом.

Многие его тезисы о будущем сбылись с невероятной точностью. Те же, кто подсмеивался над Жириновским и его эксцентричной манерой поведения, сейчас закрыли рты.

Помощник политик Сергей Воронин продолжает разбирать архив своего покойного босса. Так, в эфире он обнародовал последнюю записку Владимира Вольфовича, которую тот передал ему 28 января 2022 года.

После этого политику стало плохо, у него диагностировали коронавирус и положили в больницу, откуда тот уже не вышел.

«Судя по тем событиям, которые развиваются сейчас, Америке конец. Поэтому 2030 год максимум — и государство США перестанет существовать. Поэтому, начинайте писать брошюру, а потом расширите ее до книги „Поминки по Америке“», — зачитал текст записки Воронин.

Однако помощник уточнил, что Жириновский не любил слова «пророчество» и «предсказание». Общественный деятель предпочитал в таких случаях использовать термин «исторический вывод».

+12° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
92.58
0.16 100.22
0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:24
Российские ПВО уничтожили четыре украинских дрона под Воронежем и Белгородом
7:23
Сухая смерть: что грозит водителям без увлажнителя воздуха в салоне
7:09
В Госдуме разработали законопроект о полном запрете продажи вейпов
6:50
ЕС предварительно согласовал ограничения на импорт сельхозпродукции с Украины
6:50
Коридоры затмений — 2024: что ждет знаки зодиака в этот период
6:43
Биржевому мосту в Петербурге исполнилось 130 лет

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: мести Ирана еще нет, но новые цены на нефть уже есть
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 апреля, для всех знаков зодиака
Весна опять пришла: что сестра Круга сделала в очередную годовщину со дня рождения легенды шансона
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок