Лавров провел переговоры с главой МИД Китая. Главное

Конфликт на Украине стал одной из центральных тем на переговорах Сергея Лаврова и министра иностранных дел Китая Ван И. Встреча прошла в Пекине, куда глава нашего МИД прибыл с официальным визитом.

Также обсудили отношения Москвы и Пекина, которые, по словам Лаврова, вышли на беспрецедентный уровень благодаря лидерам обеих стран.

Он также рассказал, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют встретиться на полях саммитов ШОС и БРИКС, которые пройдут, соответственно, в июне и октябре этого года.

О чем еще говорили главы МИД России и Китая, и в какой особой атмосфере проходила встреча- увидел корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Си Цзиньпин на встрече с Сергеем Лавровым попросил передать привет Владимиру Путину.