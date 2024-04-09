Лавров провел переговоры с главой МИД Китая. Главное
Министры иностранных дел России и КНР встретились в Пекине. О чем пошел разговор?
Фото, видео: mid.ru; 5-tv.ru
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Конфликт на Украине стал одной из центральных тем на переговорах Сергея Лаврова и министра иностранных дел Китая Ван И. Встреча прошла в Пекине, куда глава нашего МИД прибыл с официальным визитом.
Также обсудили отношения Москвы и Пекина, которые, по словам Лаврова, вышли на беспрецедентный уровень благодаря лидерам обеих стран.
Он также рассказал, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют встретиться на полях саммитов ШОС и БРИКС, которые пройдут, соответственно, в июне и октябре этого года.
О чем еще говорили главы МИД России и Китая, и в какой особой атмосфере проходила встреча- увидел корреспондент «Известий» Николай Иванов.
Ранее 5-tv.ru писал, что Си Цзиньпин на встрече с Сергеем Лавровым попросил передать привет Владимиру Путину.
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