Финальный этап: глава «Росатома» проинспектировал работы на АЭС «Аккую»

Эфирная новость 35 0

Лихачев лично проинспектировал ход работ на АЭС «Аккую» в Турции

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Первый энергоблок атомной электростанции планируют запустить уже в следующем году.

Работы на первом энергоблоке атомной электростанции «Аккую», которую возводят наши специалисты в Турции, вышли на финишную прямую. АЭС готовят к запуску. Проверяют все системы, настраивают и тестируют оборудование, доводя до проектных параметров.

Сейчас ведут монтаж машины для загрузки и выгрузки топлива из реактора. Собирают электродвигатели главных циркуляционных насосов.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев осмотрел ход работ и рассказал, когда «Аккую» планируют ввести в эксплуатацию.

«В этом году мы полностью проверим все системы — первый контур, проведем гидравлические испытания, выполним загрузку имитаторов топлива непосредственно в реактор. Делаем все, чтобы в будущем году первый блок АЭС „Аккую“ стал частью энергосистемы Турецкой Республики», — прокомментировал генеральный директор госкорпорации «Росатом» Лихачев.

«Аккую» станет первой атомной электростанцией в Турции. Проект предусматривает возведение четырех энергоблоков. Мощность каждого составит 1200 мегаватт.

Параллельно с технической зоной станции строится сопутствующая инфраструктура. Штатно работает хранилище свежего топлива, сдана первая очередь учебно-тренировочного центра. Кстати, там уже подготовили четыре смены операторов АЭС. Глава «Росатома» высоко оценил профессионализм турецких специалистов.

Ранее 5-tv.ru писал, что по замерзшей Неве перевезли оборудование для АЭС «Аккую».

+15° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
92.58
0.16 100.22
0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:11
«У меня самого было в его возрасте»: Пригожин отреагировал на смерть Евгения Кунгурова
18:03
«Программа набора живодеров»: в США придумали, кем пополнить ряды ВСУ
17:53
«Вернуть их невозможно»: как мошенники украли 900 тысяч рублей у Любови Казарновской
17:48
Ковальчук сообщил о создании в РФ уникальной исследовательской инфраструктуры
17:43
Подполье сообщило об ударе ВС РФ по Харьковскому авиаремонтному заводу
17:38
Швейцария не пригласила Россию на саммит по Украине

Сейчас читают

Эндокринолог Павлова назвала неожиданное свойство шоколада
Можно ли запретить мужу рыбалку, а жену обязать рожать сыновей: что прописать в брачном договоре?
«2030 год максимум»: раскрыто содержание последней записки Жириновского
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок