Для удовольствия или жизни? Каких женщин ищут мужчины на сайтах знакомств

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 35 0

Психологи утверждают, что сильные половинки в интернете могут быть не такими легкомысленными как кажется.

Для удовольствия или жизни? Каких женщин ищут мужчины на сайтах знакомств

Фото: Depositphotos / IgorTishenko

Аналитики сервиса знакомств провели исследование, в ходе которого выяснилось, какие качества мужчины ищут в женщинах. Об этом порталу Газета.ру рассказала генеральный директор сервиса знакомств для серьезных отношений teamo Анна Гришачева.

«Тренд на силикон ушел в прошлое. Более 50% мужчин, которые ищут именно серьезные отношения, указывают в анкете, что хотят видеть в потенциальной спутнице естественную красоту», — рассказала она.

Не менее важно для мужчин наличие у женщины собственных интересов и стремления самореализации.

«Мужчины охотно делятся информацией о своих хобби и увлечениях. И им важно, чтобы их вторая половина тоже имела свои увлечения, была самодостаточной и всесторонне развитой личностью. Здорово, если пара разделяет увлечения друг друга. Умный алгоритм сервиса учитывает и это при подборе партнера», — отметила она.

По словам эксперта, многие мужчины положительно относятся к наличию у женщин детей от предыдущих отношений.

«Мужчины в целом не против серьезных отношений с женщинами, у которых уже есть дети. 24% мужчин уже имеют детей от предыдущих отношений и готовы к пополнению в новой семье», — уточнила эксперт.

Анна Гришачева добавила, что мужчин в приложении больше, чем женщин, и настроены они именно на крепкие отношения и создание семьи.

«На сервисе teamo 65% пользователей — это мужчины. При этом подавляющее их число ищут на сервисе именно вторую половинку. То есть указали целью знакомства — для создания семьи. 62% из них не женаты и никогда не были», — подытожила она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американцу грозит срок за слив секретных данных США через сайт знакомств.

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