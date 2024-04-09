Путин пообещал сделать все для поддержки главы Башкирии на выборах

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Глава государства сделал особый акцент на важности работы с людьми.

Фото, видео: Григоров Гавриил / ТАСС; 5-tv.ru

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Владимир Путин обратил внимание на нехватку медперсонала в Башкирии. В республике недостаточно врачей скорой помощи.

Президент обсудил вопросы скорой помощи во время рабочей встречи с главой региона Радием Хабировым. Затронули и другие актуальные темы.

Глава Башкирии отметил, что большое внимание сейчас уделяют поддержке СВО. В республике сформированы два батальона Росгвардии, которые сейчас несут службу в зоне спецоперации.

Причем позаботились не только об экипировке — закупили и бронетехнику. Не забывают про бойцов и их семьи.

В регионе действует 39 мер поддержки. За два года на эти цели потрачено более семи миллиардов рублей.

Ведется активная работа по другим направлениям. Кроме того, Путин поддержал кандидатуру Хабирова на предстоящих выборах.

«В целом все получается, и планов много, и результаты хорошие. Поэтому я со своей стороны сделаю все, чтобы вас поддержать, а выбор, конечно, будет за людьми. С людьми надо работать, особенно в этот период, напрямую, побольше и почаще встречаться, слушать, потому что все же из рабочих кабинетов не увидишь и не услышишь, а так в целом все нормально», — отметил глава государства.

Президент также отметил хорошие темпы строительства жилья в республике. По словам главы Башкирии, к 2030-му в планах возвести четыре миллиона квадратных метров недвижимости, и на сегодня в регионе уже подошли к трем миллионам.

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