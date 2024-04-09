Сергей Лавров провел переговоры с Си Цзиньпином. Главные темы

В рамках официального визита в Пекин Сергей Лавров встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Глава нашего МИД отметил, что Россия и Китай готовы реализовывать новые стратегические задачи, поставленные лидерами обеих стран.

Ранее Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И. Дипломаты обсудили в том числе подготовку к предстоящим встречам Владимира Путина и Си Цзиньпина на полях саммитов ШОС и БРИКС. Корреспондент «Известий» Николай Иванов продолжит.

Крупнейшее в мире здание для заседаний — Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь. Председатель Си принимает Лаврова.

«В этом году Китай и Россия отмечают 75-летие восстановления дипотношений. За эти годы наши страны встали на новый путь мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества двух крупных соседних держав, что принесло ощутимую пользу двум странам и их народам», — подчеркнул Си Цзиньпин.

«Внешнеполитическая связка Москвы и Пекина, конечно же, это локомотив усилий, которые обретают все больше и больше сторонников по формированию более справедливого многополярного мироустройства и обеспечения безопасности на евразийском континенте», — отметил Лавров.

И наше сотрудничество не имеет границ. Планов много, лидеры в постоянном контакте.

«В февральской телефонной беседе с Путиным мы вместе наметили магистральные пути дальнейшего развития всего комплекса двусторонних отношений. Мы договорились продолжать поддерживать плотный контакт и своевременно обмениваться мнениями по двусторонней повестке, глобальным и региональным вопросам, имеющим стратегическое и долгосрочное значение», — заявил Си Цзиньпин.

А перед этим у Лаврова переговоры с министром иностранных дел КНР совсем в другой обстановке. Практически на пленэре.

Одно из самых красивых мест Пекина: резиденция с непроизносимым названием Дяоюйтай. Пруды, цветущие сакуры, особняки в традиционном стиле.

На столах перед каждым участником переговоров — чайник и приборы, без чая в Китае никуда. Тем более, переговоры много дольше запланированного — больше двух часов: очевидно, все удачно.

Из зала видны черные лебеди на пруду. Но в партнерстве Пекина и Москвы никаких черных лебедей не предвидится. Хотя Запад пытается использовать методы двойного сдерживания и России, и Китая.

«Не раз наши лидеры — президент Путин и председатель Си Цзиньпин подчеркивали решимость России и Китая противодействовать попыткам затормозить формирование многополярного мира. Мой коллега очень подробно говорил о конкретных экономических проблемах, которые создаются в результате незаконной политики односторонних санкций», — подчеркнул Лавров.

Запад доказал: созданная им система функционирования мировых финансово-экономических связей ненадежна. Но Западу тяжело смириться с потерей роли гегемона, который диктовал, кто что должен делать.

И теперь Штаты и союзники по Североатлантическому альянсу пытаются удержать власть, сея конфликты по всему миру, создавая новые военные блоки, по образу и подобию НАТО, уже в тихоокеанском регионе.

«НАТО не должно протянуть руки в наш регион», — отметил Ван И.

«Напрашивается задача формирования евразийской безопасности, об этом упомянул президент Путин в своем послании Федеральному собранию, и мы с китайскими друзьями договорились начать диалог с подключением других наших единомышленников по этому вопросу», — резюмировал Лавров.

Противопоставить такой агрессии можно одно: предсказуемость в политике, многополярность и понятный план развития. А он у России и Китая есть.