«У меня самого было в его возрасте»: Пригожин отреагировал на смерть Евгения Кунгурова

Что же стало причиной трагедии?

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выразил свои соболезнования в связи с новостями о смерти оперного певца Евгения Кунгурова. По его словам, он был лично знаком с покойным. Как сообщает сайт NEWS.ru, Пригожин предполагает, что причиной смерти вокалиста могли стать панические атаки.

«Даже не знаю, что сказать. Кроме того, что такой возраст, очень жаль. Мы общались с ним на концертах, когда удавалось встретиться, но мы уже давно не виделись. У меня самого были панические атаки в его возрасте», — прокомментировал трагедию продюсер.

Тело участника одного из популярных вокальных проектов было найдено на Зоологической улице в Москве. Предварительно, тот решился на самоубийство, а причиной мог стать затянувшийся бракоразводный процесс.

По некоторой информации, в последнее время певец наблюдался у психиатра, а непосредственно перед смертью отправил супруге странное сообщение.

«Найдешь меня мертвым», — написал он.

Пока ни одна из версий официально не подтверждена. Комментариев от вдовы не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отец Кунгурова отреагировал на сообщения о самоубийстве сына.