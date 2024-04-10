Получите сухую и прыщавую кожу: с какими компонентами нельзя покупать косметику

При выборе средств важно учитывать предрасположенность к различным реакциям на определенные вещества.

Некоторые компоненты в косметике, которые заявлены в ее составе, далеко не всегда гарантируют положительный результат. Более того, иногда они провоцируют новые проблемы со здоровьем, о которых рассказала косметолог-эстетист Наталья Рябинова.

Эксперт отметила, что, в первую очередь, необходимо обращать внимание в составе косметических средств на простые спирты. Они в списке могут быть обозначены следующим образом: Methanol — метанол, Ethanol — этиловый спирт, Isopropyl Alcohol — изопропиловый спирт, SD Alcohol/ Alcohol Denat — денатурированный спирт, Cinnamyl Alcohol — циннамиловый спирт.

По мнению Рябиновой, особенно они вредны для обладательниц сухой и чувствительной кожи. Именно простые спирты могут спровоцировать тусклость, прыщи и усилить сухость.

В беседе с изданием «Страсти» они отметила, что также покупательницам стоит обращать внимание на жесткие ПАВы в косметике. Их производители обозначают следующим образом: SLS, SLES, ALS, ALES.

Рябинова предупредила, что они провоцируют преждевременное старение кожи и появление ранних морщин. Еще косметолог обратила внимание на наличие консервантов в составе средств.

Самые вредные из них — бутилпарабен, пропилпарабен, метилпарабен и изобутилпарабен. Они могут усилить вред от солнечных лучей и спровоцировать появление дерматита.

Стабилизаторы и эмульгаторы также иногда становятся причиной раздражения глаз и контактного дерматита. Это Diethanolamine/DEA, Triethanolamine/TEA — это производные аммиака. При контакте с нитрующими агентами они выделяют канцерогенные соединения.

Специалист также отметила, что при выборе косметики и уходовых средств важно учитывать свой тип кожи и предрасположенность к различным реакциям на определенные компоненты.

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