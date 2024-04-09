Гуцул обвинила власти Молдавии в обнищании народа

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 33 0

С каждым днем ситуация все ухудшается, отметила она.

Фото, видео: © РИА Новости / Дмитрий Осматеско; 5-tv.ru

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Действующие власти Молдавии загоняют народ в бедность, и ситуация постоянно ухудшается. Об этом в беседе с корреспондентом «Известий» Игорем Балдиным рассказала глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул.

«К сожалению, с приходом действующей власти PAS жители всей страны, всей Республики Молдова живут в бедности, и с каждым днем все беднее и беднее», — подчеркивает политик.

По ее словам, еще в период предвыборной кампании на пост главы Гагаузии она, как и ее команда, в том числе лидер оппозиционной партии Молдавии Илан Шор, обещали сделать все, чтобы улучшить ситуацию для жителей автономии.

Стоит отметить, что это уже второй за последние месяцы визит политика в Россию. В марте Гуцул прибыла в Москву вместе с председателем Народного собрания автономии Дмитрием Константиновым. Тогда состоялись встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и другими представителями власти России. Также Гуцул стала гостем Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, на полях которого встретилась с президентом России Владимиром Путиным.

Гагаузия — автономное территориальное образование в составе Молдавии. До декабря 1995 года регион существовал как непризнанное государство. Власти Гагаузии, вопреки европейской позиции руководства республики, выступают за дружбу с Россией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Гуцул назвала условие выхода Гагаузии из состава Молдавии.

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