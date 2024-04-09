Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Андрей Клыков

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 81 0

Знаменитому артисту было 57 лет.

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Андрей Клыков

Фото: circus.ru / Росгосцирк

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На 58-м году жизни скончался заслуженный артист России, дрессировщик Андрей Клыков. Зрителям он наиболее известен по роли в сериале «Улица разбитых фонарей».

«Руководство, профсоюзный комитет и весь коллектив Росгосцирка выражают глубокие соболезнования родным и близким Андрея Клыкова. Светлая память о выдающемся артисте и человеке навсегда сохранится в сердцах зрителей и сотрудников Российской государственной цирковой компании», — говорится в публикации пресс-службы «Росгорцирка».

О причинах смерти знаменитости пока чего-либо не сообщалось. Представители «Росгорцирка» отметили, что прощание с артистом состоится 11 апреля в 12:00 в траурном зале «Ритуал» по адресу Савеловский проезд, 10.

Церемония отпевания в Храме Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на Миусском кладбище назначена на 13:00.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Берлине умерла родственница российского писателя Антона Чехова.

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