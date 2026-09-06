Умер актер из сериала «Склифосовский» Константин Сироткин

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 70 0

Артист ушел из жизни 2 сентября.

Какие актеры играли в сериале Склифосовский

Фото: ВКонтакте/Константин Сироткин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер Константин Сироткин скончался 2 сентября на 59-м году жизни. Об этом aif.ru сообщили в окружении артиста.

«Тяжелая новость. Константина не стало», — сказали знакомые актера.

Причина смерти артиста пока не раскрывается.

Константин Сироткин родился 16 июня 1968 года. Сначала он учился в хореографическом училище и получил профессию артиста балета, а затем решил связать свою жизнь с актерским мастерством. В 1991 году он окончил Российскую академию театрального искусства (РАТИ).

Свою театральную карьеру Сироткин начал в театре-кабаре «Летучая мышь», где работал с 1996 по 2001 год. Позже он играл в известных мюзиклах, в том числе «Норд-Ост», «Иствикские ведьмы» и «Двенадцать стульев».

С 2004 года Сироткин работал в театре «На Басманной». Среди его ролей — Гаспар в «Пиратском треугольнике», Джакомо Париджи и директор театра в «Фиалке Монмартра», а также барон Гастон де Кревельяк в «Принцессе цирка».

В кино актер начал сниматься еще в конце 1990-х. Зрителям он запомнился по сериалам «Склифосовский», «Морозова» и «Супруги».

Ранее 5-tv.ru писал о смерти 31-летнего актера Павла Меленчука. Артист начал сниматься еще подростком и сыграл, в частности, в фильмах «Елки», «В движении», «Волкодав из рода Серых Псов» и сериале «По законам военного времени-5. Мятеж».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
86.59
-0.30 100.57
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:38
«Дешевая провокация»: Константинов о закрытии Русского дома в Берлине
13:25
Захарова: требование Японии снести монумент Победы— как приказ солнцу не светить
13:10
Умер актер из сериала «Склифосовский» Константин Сироткин
12:58
Миллионы просмотров на схватках: Лиза Моряк ловит хайп в роддоме
12:45
Боевики ВСУ массово сдаются в плен через QR-коды с листовок российской армии
12:31
ВСУ начали призывать женщин на позиции пограничных отрядов на Харьковском направлении

Сейчас читают

В России хотят раздавать бесплатно участки под ИЖС
Силы ПВО России за ночь уничтожила 258 украинских беспилотников
Седьмой тур РПЛ-2026/27: ЦСКА едет к «Зениту», а «Динамо» принимает «Спартак» — битва лидеров
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео