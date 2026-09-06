Умер актер из сериала «Склифосовский» Константин Сироткин

Актер Константин Сироткин скончался 2 сентября на 59-м году жизни. Об этом aif.ru сообщили в окружении артиста.

«Тяжелая новость. Константина не стало», — сказали знакомые актера.

Причина смерти артиста пока не раскрывается.

Константин Сироткин родился 16 июня 1968 года. Сначала он учился в хореографическом училище и получил профессию артиста балета, а затем решил связать свою жизнь с актерским мастерством. В 1991 году он окончил Российскую академию театрального искусства (РАТИ).

Свою театральную карьеру Сироткин начал в театре-кабаре «Летучая мышь», где работал с 1996 по 2001 год. Позже он играл в известных мюзиклах, в том числе «Норд-Ост», «Иствикские ведьмы» и «Двенадцать стульев».

С 2004 года Сироткин работал в театре «На Басманной». Среди его ролей — Гаспар в «Пиратском треугольнике», Джакомо Париджи и директор театра в «Фиалке Монмартра», а также барон Гастон де Кревельяк в «Принцессе цирка».

В кино актер начал сниматься еще в конце 1990-х. Зрителям он запомнился по сериалам «Склифосовский», «Морозова» и «Супруги».

Ранее 5-tv.ru писал о смерти 31-летнего актера Павла Меленчука. Артист начал сниматься еще подростком и сыграл, в частности, в фильмах «Елки», «В движении», «Волкодав из рода Серых Псов» и сериале «По законам военного времени-5. Мятеж».

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