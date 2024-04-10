Страстные объятия и горячие поцелуи: Муцениеце спровоцировала слухи о новом романе

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 35 0

Муцениеце спровоцировала слухи о романе с Чуйковым

Страстные объятия и горячие поцелуи: Муцениеце спровоцировала слухи о новом романе

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

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После развода актриса перестала делиться подробностями личной жизни. Но на днях стало интриговать публику жаркими снимками.

Чуть более недели назад стало ясно, что в личной жизни актрисы Агаты Муцениеце произошли перемены. Поклонники уверены, что у звезды роман с коллегой по цеху Иваном Чуйковым. Такой вывод они сделали, увидев совместные снимки.

Знаменитости снялись в романтической фотосессии, часть которой опубликовали в социальной сети. На одном кадре Муцениеце, сидя на коленках у Чуйкова, обнимает его и целует. Кроме того, в последнее время пару все чаще замечают вместе на светских мероприятиях. Стоит отметить, что впервые Муцениеце спровоцировала слухи о романе с коллегой еще 1 апреля, опубликовав совместное фото.

«В каждой шутке», — подписала кадр знаменитость.

Поклонники убеждены, если раньше слухи о романе актрисы не подтверждались, то сейчас все серьезно. Они с нетерпением ожидают, когда Муцениеце и сама признается в этом.

К слову, Муцениеце была замужем лишь раз. Ее избранником стал коллега Павел Прилучный. В семье родились сын и дочка. В 2020-м пара развелась. Расставание актриса переживала болезненно. После разрыва с Агатой актер женился на Зепюр Брутян, которая уже родила ему наследника.

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