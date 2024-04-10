Как часто нужно заниматься сексом — неожиданное мнение специалистов

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

Ученые рассказали, насколько активной должна быть половая жизнь.

Как часто нужно заниматься сексом — неожиданное мнение специалистов

Фото: www.globallookpress.com © Christophe Gateau

Шведская ассоциация сексуального просвещения (RFSU) выяснила, как часто стоит заниматься любовью. Оптимально — минимум один-два раза в неделю, убеждены ученые.

Это — золотая середина, которая поможет сохранить счастливые, долгие отношения. Статистика в Швеции пока удручающая: каждый четвертый житель страны занимается сексом раз в два месяца, а то и реже.

Психолог Татьяна Сухинина настаивает, что это количество сексуальных контактов категорически мало для постоянных отношений. По ее мнению, оптимально заниматься любовью минимум раз в неделю.

При этом половой акт не должен быть «дежурным» явлением. Важно испытывать чувство близости, желание провести время увлекательно, осмысленно или даже поиграть, отмечает сексолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как секс продлевает жизнь. Ученые в течение 11 лет наблюдали за британцами, оценивая их сексуальную активность.

Проанализировав полученные данные, ученые пришли к выводу, что регулярная половая жизнь — не реже одного раза в неделю — может помочь отложить раннюю смерть на 49%. Секс на постоянной основе сокращает вероятность развития различных серьезных заболеваний почти в два раза, болезней сердца и сосудов — на 21%, а в случае онкологии показатель достигает сразу 69%.

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