Секс без перерыва: почему долгое воздержание опасно для здоровья

Врач считает, что частые половые контакты одинаково полезны для мужчин и женщин.

Чувственные удовольствия — на паузе? Насколько вредно для нашего здоровья длительное воздержание от половых контактов и грозит ли затянувшаяся передышка физическими и психическими заболеваниями? Эксклюзивно для 5-tv.ru о главных опасностях полового воздержания у женщин и мужчин рассказал сексолог Евгений Кульгавчук.

«Половая жизнь человека с биологической точки зрения — это инстинкт размножения, такой же базовый и естественный, как, например, инстинкт самосохранения», — напомнил эксперт.

Матушка-природа создала человеческий род для размножения и продолжения жизни. Чтобы выполнить это предназначение, в нас заложены соответствующие анатомия и физиология, изначально ориентированные на выполнение биологической миссии. Поэтому регулярная половая жизнь с любимым человеком дает нам эмоции, здоровье, дарит детей.

Однако по разным обстоятельствам случаются периоды, когда сексуальные отношения сходят на нет. Будет преувеличением говорить о том, что все воздержавшиеся могут погибнуть в тяжких муках, но пробелы длиной в несколько месяцев или даже лет, иногда могут нанести определенный вред как мужскому, так и женскому здоровью, вызывая различные болезни.

Женщины: возможно развитие урогенитальных заболеваний, мастопатии, миомы;

возможно развитие урогенитальных заболеваний, мастопатии, миомы; Мужчины: половая консервация может снижать уровень тестостерона, что приводит к более раннему наступлению мужского варианта климакса — андропаузы, а также к более раннему старению.

«Природа опосредованно поддерживает половое влечение не только половыми гормонами, но и другими гормонами счастья, радости, предвкушениями, близости — эндорфинами, дофамином, серотонином, окситоцином», — отметил специалист.

Именно поэтому при отсутствии гармоничной половой жизни некоторые люди начинают жаловаться на то, что и в целом жизнь стала менее яркой, безрадостной. Конечно, существуют механизмы компенсации, и другие люди могут сублимировать свое половое влечение, например, в творчество или спорт. Известно, что некоторые намеренно практикуют воздержание, чтобы использовать накопленную энергию для достижения более высоких результатов в учебе или работе.