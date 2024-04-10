В ЕК признали наличие проблем при согласовании новых санкций против России
В Еврокомиссии сообщили о начале работы над 14-м пакетом санкций против России
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
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В случае их принятия это будет уже 14-й пакет.
В ЕС готовят новый пакет санкций против России, и принять его планируют до конца весны. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
По его словам, меры должны быть направлены против обхода ранее введенных ограничений, например, потолка цен на нефть. При этом чиновник признался, что с согласованием есть проблемы — договориться европейским странам по санкциям становится все труднее.
В случае принятия это будет уже 14-й пакет. При этом, как давно отмечают эксперты во всем мире, Россия научилась справляться с этим давлением и уже просто его не замечает — зато гораздо больше от санкций страдает экономика самой Европы.
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