Бизнесмены Авен и Фридман исключены из санкционных списков Евросоюза

Европейский суд общей юрисдикциии удовлетворил иски бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана к Совету Евросоюза об отмене санкций организации. Соответствующие решения опубликованы на сайте суда.

«Суд Евросоюза аннулировал включение миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена в санкционный список Совета Европы», — указывается в публикации.

Отмечается, что Совет Европы не доказал причастность бизнесменов к «попыткам подорвать Украину». Решение может быть обжаловано в Европейском суде.

Санкции в отношении Авена и Фридмана были введены Евросоюзом в марте 2022 года. Их банковские счеты были заблокированы, а недвижимость подпала под ограничения.

Бизнесмены Петр Авен и Михаил Фридман. Фото: Валерий Шарифулин / Михаил Джапаридзе / ТАСС

В ноябре 2023-го Авен назвал свои многомиллионные инвестиции в страны Запада ошибкой. Такого же мнения придерживается и Фридман.

Кроме того, в сентябре прошлого года появились сообщения, что Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении Фридмана. Его подозревали в финансировании СВО и оказании гумпомощи бойцам ВС РФ. В декабре СБУ объявила бизнесмена в розыск. Согласно базе данных, бизнесмен разыскивается как лицо, «скрывающееся от органов досудебного расследования». Фридман также числится в санкционных списках США, которые сам он называет «политическим инструментом».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ЕК признали наличие проблем при согласовании новых санкций против России. В случае их принятия это будет уже 14-й пакет.