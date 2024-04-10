Бизнесмены Авен и Фридман исключены из санкционных списков Евросоюза

|
Евгения Романова
Евгения Романова 50 0

Под ограничения оба подпали в марте 2022 года.

Бизнесмены Авен и Фридман исключены из санкционных списков Евросоюза

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Европейский суд общей юрисдикциии удовлетворил иски бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана к Совету Евросоюза об отмене санкций организации. Соответствующие решения опубликованы на сайте суда.

«Суд Евросоюза аннулировал включение миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена в санкционный список Совета Европы», — указывается в публикации.

Отмечается, что Совет Европы не доказал причастность бизнесменов к «попыткам подорвать Украину». Решение может быть обжаловано в Европейском суде.

Санкции в отношении Авена и Фридмана были введены Евросоюзом в марте 2022 года. Их банковские счеты были заблокированы, а недвижимость подпала под ограничения.

Бизнесмены Петр Авен и Михаил Фридман. Фото: Валерий Шарифулин / Михаил Джапаридзе / ТАСС

В ноябре 2023-го Авен назвал свои многомиллионные инвестиции в страны Запада ошибкой. Такого же мнения придерживается и Фридман.

Кроме того, в сентябре прошлого года появились сообщения, что Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении Фридмана. Его подозревали в финансировании СВО и оказании гумпомощи бойцам ВС РФ. В декабре СБУ объявила бизнесмена в розыск. Согласно базе данных, бизнесмен разыскивается как лицо, «скрывающееся от органов досудебного расследования». Фридман также числится в санкционных списках США, которые сам он называет «политическим инструментом».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ЕК признали наличие проблем при согласовании новых санкций против России. В случае их принятия это будет уже 14-й пакет.

+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
92.75
0.17 100.75
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:32
«Дело будет неординарным»: кто будет судиться за прах Либерж Кпадону
12:21
Путин и Лукашенко проведут переговоры в России
12:13
Пострадавшим от наводнения начали перечислять выплаты
12:10
Бизнесмены Авен и Фридман исключены из санкционных списков Евросоюза
12:06
«Передал приглашение»: почему Зеленский надеется на участие Индии в саммите по Украине
12:01
Запуск ракеты «Ангара-А5» перенесен во второй раз

Сейчас читают

НАТО готовится к войне с Россией уже 75 лет — войдут её войска на Украину или нет?
Заговоры, елки и монеты: 10 дачных примет, в которые верят даже опытные садоводы
Куда дели деньги?! На что власти Орска тратили бюджет вместо обслуживания дамбы
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок