«Я разрешила»: у мальчиков-маугли, найденных в подвале Петербурга, есть мать

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Мать мальчиков-маугли из подвала Петербурга жила в Самаре

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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С малолетними детьми проживал отец странных взглядов. Куда же смотрела мама?

Врачи сейчас оценивают состояние детей, которых обнаружили соседи ночью в подвале многоэтажки в Петербурге. Их мать сейчас собирает документы, чтобы вернуть малышей.

Выяснилось, что мальчик вместе с двумя братьями и отцом проживал в нечеловеческих условиях. Все дети дошкольного возраста — младшему два, старшему шесть лет.

Семья, если можно так сказать, ютилась в грязном техническом помещении без душа и прочих бытовых условий, всюду разбросаны вещи, мусор и остатки еды. Из развлечений — краски и конструктор. На место вызвали полицию. Предоставить документы, подтверждающие родство, отец не смог.

И еще такая интересная деталь — у мальчиков есть мать, только вот проживает она отдельно, в Самаре. «Известиям» удалось ее разыскать и побеседовать. Женщина рассказала, что она сирота, своего жилья у нее нет. О том, в каких условиях содержатся мальчики, говорит, не знала.

«Сказал, что хочет месяц пожить с детьми. Я разрешила. Этих условий не было. Только сейчас все увидела. Он одинокий мужчина. Они все изрисованы. Он разрешает им рисовать красками. Там не везде чисто. Если ковер, линолеум есть, но не убранные. Они голубя завели! Он таких взглядов человек», — рассказала мать мальчиков Анастасия Актемирова.

Мальчиков у отца изъяли. Сейчас все они находятся в больнице. Врачи заподозрили ОРВИ.

Мать говорит, что намерена увезти их в Самару. Но пока сделать это не получится — в деле будут разбираться органы опеки.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге отец-одиночка сажал на цепь свою 12-летнюю дочь.

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