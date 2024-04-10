Студента из Макеевки задержали за сбор данных о российских военных

В Ростовской области задержан студент из Макеевки ДНР, который подозревается в сборе данных о местах дислокации российских войск. По версии следствия, информацию он передавал украинским спецслужбам.

«В январе–феврале 2024 года он передал украинской стороне сведения, которые могли быть использованы против Вооруженных сил Российской Федерации, для нанесения ущерба одному из критически важных объектов военной инфраструктуры, повлечь возникновение потерь личного состава и военной техники ВС России», — говорится в сообщении УФСБ России по Ростовской области.

У задержанного изъяты средства, с помощью которых, как считают правоохранители, он держал связь с кураторами с Украины. Возбуждено уголовное дело о государственной измене. Если вина задержанного будет доказана в суде, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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