В Запорожской области задержана агент СБУ, готовившая теракт против военных

|
Евгения Романова
Евгения Романова 44 0

Сотрудники ФСБ установили, что украинские спецслужбы координировали деятельность злоумышленницы.

Фото, видео: ресс-служба УФСБ России по Запорожской области; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Российские силовики задержали жительницу Запорожской области, которая собиралась совершить теракт в отношении военных РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) УФСБ России по региону.

«Задержана жительница региона, содействовавшая преступникам в подготовке террористического акта в отношении российских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Отмечается, что деятельность женщины координированы сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Они и предоставили ей взрывчатые вещества для совершения теракта. В ходе допроса она призналась, что планировала с помощью зажигательной смеси поджечь здание ФСБ. По месту ее жительства прошли обыски.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности.

Ранее 5-tv.ru писал, что жителя Дзержинска задержали за слив данных о перевозке оружия в зону СВО. Подозреваемый умышленно сотрудничал с иностранными спецслужбами, сообщили в ФСБ.

+14° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
92.75
0.17 100.75
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:44
Прокуратура требует пересмотреть решение по делу о ДТП с поэтом Рубинштейном
10:41
Призыв эвакуироваться: в Оренбурге сегодня ожидают пик паводков
10:36
Накрученные оценки и фирменные цвета: в AppStore появились фейковые приложения российских банков
10:20
Госкомиссия допустила ракету «Ангара-А5» к повторному пуску с Восточного
10:11
Уровень реки Урал в районе подтопленного Орска за ночь упал на 24 сантиметра
10:08
Помощь землякам: оренбургские казаки из зоны СВО приехали в затопленный Орск

Сейчас читают

Эндокринолог Павлова назвала неожиданное свойство шоколада
Можно ли запретить мужу рыбалку, а жену обязать рожать сыновей: что прописать в брачном договоре?
«Из-за нее он потерял лицо»: отец Кунгурова вскрыл истинную причину смерти сына
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок