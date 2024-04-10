В Запорожской области задержана агент СБУ, готовившая теракт против военных

Российские силовики задержали жительницу Запорожской области, которая собиралась совершить теракт в отношении военных РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) УФСБ России по региону.

«Задержана жительница региона, содействовавшая преступникам в подготовке террористического акта в отношении российских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Отмечается, что деятельность женщины координированы сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Они и предоставили ей взрывчатые вещества для совершения теракта. В ходе допроса она призналась, что планировала с помощью зажигательной смеси поджечь здание ФСБ. По месту ее жительства прошли обыски.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности.

Ранее 5-tv.ru писал, что жителя Дзержинска задержали за слив данных о перевозке оружия в зону СВО. Подозреваемый умышленно сотрудничал с иностранными спецслужбами, сообщили в ФСБ.