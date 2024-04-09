Трем фигурантам дела о выдаче сертификатов мигрантам избрали меры пресечения

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 21 0

СК РФ возбудил дело по факту незаконной миграции.

Трем фигурантам дела о выдаче сертификатов мигрантам избрали меры пресечения

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Трем подозреваемым, обвиняемым в незаконной выдаче сертификатов о знании русского языка мигрантам, избраны меры пресечения. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.

«Им избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и запрета определенных действий», — отмечается в публикации ведомства.

Соответствующее решение принял Черемушкинский суд Москвы. Уточняется, что расследование дела продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, что трудящихся не по профилю мигрантов попросят покинуть Россию. В противном случае их ждет депортация.

Планируется, что въезжающие в Россию мигранты будут подписывать специальный документ — с указанием предприятия и должности. Так Минтруд защитит предпринимателей, которые берут на себя расходы за переезд иностранного рабочего, а в итоге рискуют остаться и без денег, и без сотрудника.

+15° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
92.75
0.17 100.75
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:41
Московских водителей предупредили о новых штрафах
22:27
«Слова излишни»: Арзамасова и Авербух станут родителями во второй раз
22:19
Новое золото или старая пирамида: эксперты оценили риски инвестиций в биткоин
22:18
Трем фигурантам дела о выдаче сертификатов мигрантам избрали меры пресечения
22:14
Жителей Оренбурга призвали к эвакуации из-за повышения уровня реки Урал до 931 сантиметра
22:06
Сергей Лавров провел переговоры с Си Цзиньпином. Главные темы

Сейчас читают

Эндокринолог Павлова назвала неожиданное свойство шоколада
Можно ли запретить мужу рыбалку, а жену обязать рожать сыновей: что прописать в брачном договоре?
«2030 год максимум»: раскрыто содержание последней записки Жириновского
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок