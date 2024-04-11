Ответ удивит: что нельзя включить в брачный договор по закону

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 30 0

В брачном договоре супругу нельзя запретить ругаться и изменять

Ответ удивит: что нельзя включить в брачный договор по закону

Фото: www.globallookpress.com / imagefruit

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Разъяснить все нюансы поможет грамотный нотариус.

Брачный договор обычно заключают на случай развода, чтобы ни у кого не возникало претензий в процессе раздела имущества, пишет «БИЗНЕС Online». Это дело полностью добровольное, однако отсутствие документа приведет к тому, что при разрыве все совместное нажитое поделят ровно пополам.

При этом, в отличие от многих западных стран, в России нельщя выдвинуть супругу условия, которые он или она будут обязаны соблюдать. Например, у вас не получится заранее определить место проживания детей в случае развода, запретить измены, вредные привычки, нецензурную брань, обозначить сумму алиментов, обязать родить ребенка и так далее.

Если вы взвесили все «за» и «против» и решили-таки заключить договор — вам, в первую очередь, потребуется обратиться к нотариусу. Ему будут необходимы ваш паспорт, свидетельство о регистрации брака, свидетельство о рождении детей (при наличии) и выписка из ЕГРН на недвижимость.

Стоимость оформления брачного договора может варьироваться, но в целом, она примерно равна десяти тысячам рублей. Важно отметить, что люди, являющиеся простыми сожителями, не могут обращаться к нотариусу с подобными просьбами.

Дело в том, что по закону, брачный договор разрешается заключать только супругам или же тем, кто только собирается пойти в ЗАГС. Если же документ был заключен насильно, одна из сторон была недееспособна или не понимала, что происходит, то он признается недействительным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда за неуплату алиментов грозит арест.

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