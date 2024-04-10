Замминистра ЖКХ Белгородской области задержали по подозрению во взятке
По некоторым данным, Вероника Новикова может быть причастна к коррупционным преступлениям.
Фото: Telegram / Официальный канал Правительства Белгородской области / belregion_ru https://t.me/belregion_ru
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В Белгородской области задержана заместитель министра ЖКХ региона Вероника Новикова. Как стало известно 5-tv.ru, предварительно, речь идет о преступлении коррупционной направленности.
По информации источника, сумма взяток может достигать особо крупного размера — более 16 миллионов рублей. Также, по некоторым данным, в задержании Новиковой принимали участие сотрудники регионального Управления ФСБ России.
Новикова также возглавляет департамент по развитию городской среды и организационно-финансовой деятельности.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что директора «Дагэнерго» арестовали по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей.
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