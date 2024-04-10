Замминистра ЖКХ Белгородской области задержали по подозрению во взятке

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 18 0

По некоторым данным, Вероника Новикова может быть причастна к коррупционным преступлениям.

Замминистра ЖКХ Белгородской области задержали по подозрению во взятке

Фото: Telegram / Официальный канал Правительства Белгородской области / belregion_ru https://t.me/belregion_ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В Белгородской области задержана заместитель министра ЖКХ региона Вероника Новикова. Как стало известно 5-tv.ru, предварительно, речь идет о преступлении коррупционной направленности.

По информации источника, сумма взяток может достигать особо крупного размера — более 16 миллионов рублей. Также, по некоторым данным, в задержании Новиковой принимали участие сотрудники регионального Управления ФСБ России.

Новикова также возглавляет департамент по развитию городской среды и организационно-финансовой деятельности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что директора «Дагэнерго» арестовали по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей.

+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
92.75
0.17 100.75
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:27
Замминистра ЖКХ Белгородской области задержали по подозрению во взятке
18:14
В Подмосковье проходит турнир по стрельбе для ветеранов и действующих сотрудников контрразведки
18:13
Жителей Тюменской области призвали готовиться к эвакуации
18:06
Ближневосточный котел: Израиль готовится нанести удары по ядерным объектам в Иране
17:58
«Падение» Boeing: в США расследуют заявление инженера об опасности самолета 787 Dreamliner
17:56
«Отдают себе отчет»: как протесты в Венгрии скажутся на политическом влиянии Орбана

Сейчас читают

НАТО готовится к войне с Россией уже 75 лет — войдут её войска на Украину или нет?
«Дело будет неординарным»: кто намерен судиться за прах Либерж Кпадону
«Просто рай»: что происходит с вдовой Валентина Юдашкина и где она сейчас
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок