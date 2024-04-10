Замминистра ЖКХ Белгородской области задержали по подозрению во взятке

В Белгородской области задержана заместитель министра ЖКХ региона Вероника Новикова. Как стало известно 5-tv.ru, предварительно, речь идет о преступлении коррупционной направленности.

По информации источника, сумма взяток может достигать особо крупного размера — более 16 миллионов рублей. Также, по некоторым данным, в задержании Новиковой принимали участие сотрудники регионального Управления ФСБ России.

Новикова также возглавляет департамент по развитию городской среды и организационно-финансовой деятельности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что директора «Дагэнерго» арестовали по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей.