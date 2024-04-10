Замминистру ЖКХ по Белгородской области Новиковой избрали меру пресечения
Чиновницу задержали по подозрению во взятке.
Фото: Telegram / Официальный канал Правительства Белгородской области / belregion_ru
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Заместителю министра ЖКХ по Белгородской области Веронике Новиковой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Как стало известно 5-tv.ru, такое решение принял Свердловский районный суд Белгорода на заседании 10 апреля.
По информации источника, Новикова была задержана по подозрению в участии в коррупционном преступлении. Сумма взяток может достигать особо крупного размера — более 16 миллионов рублей.
Также, по некоторым данным, в задержании Новиковой принимали участие сотрудники регионального Управления ФСБ России.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что директора «Дагэнерго» арестовали по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей.
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