США создадут архитектуру системы ПРО вместе с Японией и Австралией

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 32 0

Три страны дополнительно усиливают военное сотрудничество.

США создадут архитектуру системы ПРО вместе с Японией и Австралией

Фото: www.globallookpress.com / US Army

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

США, Япония и Австралия готовы создать совместные структуры ПРО (противоракетной обороны). Об этом рассказал президент Соединенных Штатов Джо Байден во время пресс-конференции с японским премьер-министром Фумио Кисидой в Белом доме.

Глава США сообщил, что страны создадут архитектуру совместной противовоздушной и противоракетной обороны. Также он отметил, что Вашингтон «с нетерпением ждет» совместных военных учений с Британией и Японией.

Сейчас Штаты и Япония усиливают сотрудничество в сфере обороны и безопасности. Байден выразил надежду, что Токио будет сотрудничать с альянсом AUKUS.

Кисида же отметил, что пока Токио не приняло решение по этому вопросу. AUKUS — это пакт безопасности между США, Великобританией и Австралией.

Ранее 5-tv.ru писал, что Байден продлил на год действие ряда санкций против России.

+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
93.22
0.47 101.23
0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:39
В Оренбургской области развернули около трех километров водоналивных дамб
0:26
Эрдоган выразил соболезнования лидеру ХАМАС из-за гибели сыновей от удара Израиля
0:11
В МИД Швейцарии указали на необходимость участия России в мирном процессе
23:57
Сердце занято? Милославскую после расставания с Петровым заметили с новым кавалером
23:43
Лавров обсудил с координатором ООН Веннесландом конфликт в Газе
23:29
США создадут архитектуру системы ПРО вместе с Японией и Австралией

Сейчас читают

НАТО готовится к войне с Россией уже 75 лет — войдут её войска на Украину или нет?
В театре назвали дату и место похорон Александра Ширвиндта
«Просто рай»: что происходит с вдовой Валентина Юдашкина и где она сейчас
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок