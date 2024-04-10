Сердце занято? Милославскую после расставания с Петровым заметили с новым кавалером

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 28 0

Peopletalk: Милославскую заметили вместе с журналистом Бебутовым

Сердце занято? Милославскую после расставания с Петровым заметили с новым кавалером

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Они вместе посетили светское мероприятие.

У актрисы театра и кино Стаси Милославской после внезапного расставания с Александром Петровым, кажется, появился новый избранник. Об этом сообщает Peopletalk.

Милославскую заметили на одном из светских мероприятий в компании журналиста Трифона Бебутова. И ушла с вечера пара вместе.

Артистка встречалась с Петровым с 2019 года. Первые предположения о звездном романе зазвучали в прессе после их совместной работы в ленте «Стрельцов».

За эти годы в прессе не раз появлялись слухи о женитьбе знаменитостей, однако подтверждений этому не было. Прошлой осенью актер шокировал всех свадьбой с девушкой по имени Виктория.

Решение о женитьбе у Петрова было спонтанным. Он познакомился с будущей женой случайно, а спустя несколько свиданий они пошли в ЗАГС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Петров не может продать квартиру, в которой жил с Милославской. В свое время именно актриса приложила руку к дизайну интерьера и лично приобретала мебель.

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