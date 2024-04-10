Собянин объявил об открытии спорткомплекса «Скиф» после капремонта

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 16 0

В ходе реконструкции здесь отремонтировали кровлю и инженерные системы, заменили облицовку фасада и остекление, выполнили отделку помещений, закупили современное оборудование и спортивный инвентарь.

Собянин объявил об открытии спорткомплекса «Скиф» после капремонта

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Мэр столицы Сергей Собянин открыл в столичном районе Гольяново реконструированный спорткомплекс «Скиф». Популярный среди местных жителей спорткомплекс был построен в 2008 году. В ходе реконструкции здесь отремонтировали кровлю и инженерные системы, заменили облицовку фасада и остекление, выполнили отделку помещений, закупили современное оборудование и спортивный инвентарь.

Выступая на открытии спорткомплекса, Сергей Собянин рассказал об изменениях, которые происходят в Гольяново. «Мы вообще много что сделали. Поликлиники реконструируем, две поликлиники отреконструировали. Сделали Щелковский автовокзал новый, железнодорожный вокзал. Скоростной диаметр здесь провели. Реализуем программу реновации. Еще надо метро сюда провести. Проектируем метро, в конце этого года начнем стройку. Большой объект, сложный», — сообщил мэр.

Спортивный комплекс «Скиф» расположен на Сахалинской улице. В трехэтажном здании площадью около 1,6 тысячи квадратных метров есть два спортивных зала: универсальный с трибунами на 130 мест и тренажерный. В спорткомплексе проходят занятия по общей физической подготовке и игровым видам спорта для участников проекта «Московское долголетие», которые могут посещать до 120 пожилых москвичей.

Кроме того, в спорткомплексе занимаются воспитанники Московской комплексной спортивной школы олимпийского резерва «Восток» по самбо, дзюдо, карате и спортивной борьбе. Всего здесь тренируются около 200 спортивно одаренных детей.

В спорткомплексе проходит около 30 мероприятий в год, включая детские и взрослые соревнования и спортивные праздники.

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