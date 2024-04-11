Силы ПВО уничтожили 12 беспилотников над территорией РФ за ночь

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 35 0

Российские военные успешно отразили атаку киевского режима.

Силы ПВО уничтожили 12 беспилотников над территорией РФ за ночь

Фото: Zuma / ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Минувшей ночью российскими силами противовоздушной обороны над регионами России были перехвачены и ликвидированы 12 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили Минобороны РФ.

Киевский режим вновь предпринял попытку совершить террористическую атаку по объектам на территории страны, однако ВС РФ предотвратили нападение.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено двенадцать украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Курской (три), Тамбовской (три), Белгородской (два), Брянской (один) Липецкой (один) областей, Республики Мордовия (два)», — уточнили в министерстве.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции в 2022 году. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что армия РФ уничтожила два цеха сборки беспилотников ВСУ в зоне спецоперации.

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