Российские войска уничтожили два цеха сборки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Уничтожена база хранения вооружения и боеприпасов ВСУ с находившимися тридцати двумя 152-миллимитровыми гаубицами Д-20, два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Вместе с тем наши бойцы уничтожили объект подготовки и запуска безэкипажных катеров. Войска России поразили также живую силу и военную технику армии Украины в 128 районах.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США признали плохую работу своих дронов, переданных Украине.