Копейка рубль бережет: в каком возрасте ребенку нужно давать карманные деньги

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 31 0

Финансист Филатова: первые деньги ребенок может тратить уже в шесть лет

Копейка рубль бережет: в каком возрасте ребенку нужно давать карманные деньги

Фото: www.globallookpress.com / Jan Haas

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Как без труда научить подростка финансовой грамотности?

Сегодня все чаще можно увидеть предложения от различных банков, которые активно продвигают оформление дебетовых карт детям. По их словам, это научит подрастающее поколение финансовой грамотности, однако многие родители с опаской смотрят на подобное. Финансовый консультант Инна Филатова рассказала сайту aif.ru, с какого возраста и в каком объеме стоит начинать давать карманные деньги своему чаду.

По закону, ребенок имеет право самостоятельно заключать незначительные сделки уже с шести лет, а с 14 юный гражданин может полностью распоряжаться своими финансами без согласия родителей. На практике же, обычно первые деньги в копилках появляются у дошкольников, однако осмысленные накопления начинаются лишь в подростковом возрасте. Важный совет родителям — если вы чувствуете, что ребенок еще не готов к управлению карманными деньгами, не стоит предлагать их насильно.

Если же вы все-таки решили выделять наследнику некую сумму — позаботьтесь о том, чтобы выплаты были фиксированными и регулярными. Это позволит ребенку рациональнее распоряжаться своими карманными и с детства обучиться финансовой грамотности. Помогите ему научиться распределять доходы на категории, устанавливать лимиты на траты, формировать финансовые цели и так далее.

«Рекомендую заранее обсудить с ребенком, на что он планирует потратить свои деньги и почему это ему нужно. При этом стоит делать это как с взрослым человеком. Вот несколько простых идей, которые могут помочь в этом процессе. Можно составить список желаний и при необходимости визуализировать его. Еще один вариант — открыть накопительный счет на банковской карте для крупных покупок. И, конечно, хорошо использовать обычную копилку для наличных», — объясняет эксперт.

По мере взросления ребенка, выделяемая ему сумма должна расти — можно увеличить карманные после дня рождения или в начале нового учебного года. При этом, не стоит ни превышать привычную сумму, если ребенок потратил все раньше времени, ни лишать его денег в случае провинности или плохих оценок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что за полгода объемы вкладов в банках выросли на пять триллионов рублей.

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