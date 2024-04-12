Волочкова дала повод для серьезного беспокойства после очередного выхода в свет

Фанаты балерины Анастасии Волочковой уже долгое время бьют тревогу из-за ее внешнего вида и считают, что знаменитости нужна помощь. Поклонники отмечают, что ее здоровье с каждым днем ухудшается из-за алкогольной зависимости.

Волочкова выглядит ухоженной на фото и видео, которые появляются в ее блоге. Но это, считают многие фолловеры, всего лишь умение использовать фильтры и фотошоп, сообщает 7Дней.ru.

Ситуация моментально меняется, когда артистка попадает в чужой объектив. Именно так произошло за кулисами мюзикла «Ожерелье России», где Анастасия встретилась с певицей Анитой Цой.

По мнению поклонников, Волочкова выглядела совсем неважно: жидкие волосы, тусклая кожа, глаза слишком сильно подведены черным карандашом. Они утверждают, что вид балерины — серьезный повод за нее волноваться.

«Макияж-бомба. Кто ее ненавидит из визажистов?»;

«Да ей же помощь нужна. Тут не до смеха», — написали комментаторы.

Однако Цой не стала обращать внимания на недочеты во внешности танцовщицы. Вместо этого она принялась расхваливать ее заслуги.

Сама Волочкова постоянно пытается убедить публику, что у нее все в порядке. Она занимается спортом, сидит на диетах и выступает в собственных шоу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что загадочный дон Мигель подарил Волочковой свадебное платье и повез на Мальдивы.