Волочкова дала повод для серьезного беспокойства после очередного выхода в свет

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 51 0

Проблема реального мира в том, что в нем нельзя наложить фильтры на лицо.

Волочкова дала повод для серьезного беспокойства после очередного выхода в свет

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Фанаты балерины Анастасии Волочковой уже долгое время бьют тревогу из-за ее внешнего вида и считают, что знаменитости нужна помощь. Поклонники отмечают, что ее здоровье с каждым днем ухудшается из-за алкогольной зависимости.

Волочкова выглядит ухоженной на фото и видео, которые появляются в ее блоге. Но это, считают многие фолловеры, всего лишь умение использовать фильтры и фотошоп, сообщает 7Дней.ru.

Ситуация моментально меняется, когда артистка попадает в чужой объектив. Именно так произошло за кулисами мюзикла «Ожерелье России», где Анастасия встретилась с певицей Анитой Цой.

По мнению поклонников, Волочкова выглядела совсем неважно: жидкие волосы, тусклая кожа, глаза слишком сильно подведены черным карандашом. Они утверждают, что вид балерины — серьезный повод за нее волноваться.

«Макияж-бомба. Кто ее ненавидит из визажистов?»;

«Да ей же помощь нужна. Тут не до смеха», — написали комментаторы.

Однако Цой не стала обращать внимания на недочеты во внешности танцовщицы. Вместо этого она принялась расхваливать ее заслуги.

Сама Волочкова постоянно пытается убедить публику, что у нее все в порядке. Она занимается спортом, сидит на диетах и выступает в собственных шоу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что загадочный дон Мигель подарил Волочковой свадебное платье и повез на Мальдивы.

+8° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
93.72
0.50 100.68
-0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:02
Лорак выступила в Москве на фоне слухов о желании получить гражданство России
0:49
С лодки на нары: какие виды рыб запрещено ловить в России
0:36
Встреча Путина и Лукашенко в Кремле. Главное
0:20
Путин назвал паноптикумом конференцию по Украине в Швейцарии
0:12
Волочкова дала повод для серьезного беспокойства после очередного выхода в свет
23:57
Дачникам на заметку: как правильно выбрать вилы

Сейчас читают

Синоптик объяснила причину апрельских гроз майской погодой
Полиция взяла «дропов»: как у волейболиста-легенды Максима Михайлова выманили 8,4 миллиона
«Просто рай»: что происходит с вдовой Валентина Юдашкина и где она сейчас
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок