Загадочный дон Мигель подарил Волочковой свадебное платье и повез на Мальдивы

Неужели танцовщица решила дойти до ЗАГСа?

Балерина Анастасия Волочкова уже вовсю готовится к отпуску. В мае она по старой традиции улетит отдыхать на Мальдивы. И, как обычно, не одна, а в компании мужчины. Скрывать имя его знаменитость не стала и рассказала, что ее связывает со спутником.

Под жарким солнцем Волочкова пробудет девять дней. Все это время рядом с ней будет мужчина по имени дон Мигель, он родом из Чили. По словам балерины, они знакомы не один год, но сейчас ухажер решил разжечь в Волочковой «погасшую свечу».

«Это любовь 15-летней давности и даже больше! Он мне подарил свадебное платье! И подарил коня шоколадного цвета, но я его не забрала», — призналась в беседе с Teleprogramma.pro Волочкова.

Более никаких подробностей отношений с мужчиной Волочкова не раскрыла. Хотя публика уверена — и этому ухажеру не удастся довести балерину до ЗАГСа. Хоть знаменитость и признавалась, что ищет единственного и неповторимого, но вступать снова в брак не спешит.

«Когда я выйду замуж — это будет счастливый день в моей жизни, я буду верна и предана одному человеку, но сейчас мое сердце свободно. Вы считаете, я должна сидеть и ждать? Ну, я такой любвеобильный человек», — как-то возмущалась балерина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Анастасия Волочкова отказалась отдавать квартиру единственной дочери.