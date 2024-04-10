Загадочный дон Мигель подарил Волочковой свадебное платье и повез на Мальдивы

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Волочкова поедет на Мальдивы со знакомым из Чили

Загадочный дон Мигель подарил Волочковой свадебное платье и повез на Мальдивы

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Неужели танцовщица решила дойти до ЗАГСа?

Балерина Анастасия Волочкова уже вовсю готовится к отпуску. В мае она по старой традиции улетит отдыхать на Мальдивы. И, как обычно, не одна, а в компании мужчины. Скрывать имя его знаменитость не стала и рассказала, что ее связывает со спутником.

Под жарким солнцем Волочкова пробудет девять дней. Все это время рядом с ней будет мужчина по имени дон Мигель, он родом из Чили. По словам балерины, они знакомы не один год, но сейчас ухажер решил разжечь в Волочковой «погасшую свечу».

«Это любовь 15-летней давности и даже больше! Он мне подарил свадебное платье! И подарил коня шоколадного цвета, но я его не забрала», — призналась в беседе с Teleprogramma.pro Волочкова.

Более никаких подробностей отношений с мужчиной Волочкова не раскрыла. Хотя публика уверена — и этому ухажеру не удастся довести балерину до ЗАГСа. Хоть знаменитость и признавалась, что ищет единственного и неповторимого, но вступать снова в брак не спешит.

«Когда я выйду замуж — это будет счастливый день в моей жизни, я буду верна и предана одному человеку, но сейчас мое сердце свободно. Вы считаете, я должна сидеть и ждать? Ну, я такой любвеобильный человек», — как-то возмущалась балерина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Анастасия Волочкова отказалась отдавать квартиру единственной дочери.

+14° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
92.75
0.17 100.75
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:19
Крупнейшая партия Швейцарии потребовала выхода страны из Совета Европы
3:05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака
2:53
Загадочный дон Мигель подарил Волочковой свадебное платье и повез на Мальдивы
2:39
Секс исцеляющий: от каких болезней лечит интимная близость
2:36
Демобилизацию могут исключить из закона об усилении мобилизации в ВСУ
2:36
Зеленский заявил о готовности плана нового контрнаступления ВСУ

Сейчас читают

Эндокринолог Павлова назвала неожиданное свойство шоколада
Можно ли запретить мужу рыбалку, а жену обязать рожать сыновей: что прописать в брачном договоре?
Памятка, спасающая жизни: что можно и нельзя делать при наводнениях
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок