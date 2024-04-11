Ким Чен Ын призвал свою армию «как никогда» готовиться к войне
Ким Чен Ын призвал свою армию как никогда готовиться к войне
Фото: AP/TASS / ТАСС
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Северокорейский лидер сделал такое заявление во время визита в Военно-политическую академию.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал армию готовиться к войне «как никогда». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Он отметил, что сейчас следует как никогда более последовательно подготовиться к войне и что мы должны более надежно, безупречно подготовиться к войне, в которой обязательно надо победить, а не просто в возможной войне», — говорится в материале.
Свое заявление Ким Чен Ын сделал во время визита в Военно-политическую академию имени Ким Чен Ира. В учреждении он встретился с преподавателями и студентами, осмотрел корпуса и изучил результаты исследования военных намерений и потенциальных действий противника, подготовленный специалистами.
Северокорейский лидер отметил сложную ситуацию в мире и вспыхивающее пока локальные конфликты в разных регионах, а также нестабильную обстановку вокруг КНДР.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обсудил сотрудничество с Северной Кореей во время визита в Пхеньян.
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