Ким Чен Ын призвал свою армию «как никогда» готовиться к войне

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 79 0

Ким Чен Ын призвал свою армию как никогда готовиться к войне

Ким Чен Ын призвал свою армию «как никогда» готовиться к войне

Фото: AP/TASS / ТАСС

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Северокорейский лидер сделал такое заявление во время визита в Военно-политическую академию.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал армию готовиться к войне «как никогда». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Он отметил, что сейчас следует как никогда более последовательно подготовиться к войне и что мы должны более надежно, безупречно подготовиться к войне, в которой обязательно надо победить, а не просто в возможной войне», — говорится в материале.

Свое заявление Ким Чен Ын сделал во время визита в Военно-политическую академию имени Ким Чен Ира. В учреждении он встретился с преподавателями и студентами, осмотрел корпуса и изучил результаты исследования военных намерений и потенциальных действий противника, подготовленный специалистами.

Северокорейский лидер отметил сложную ситуацию в мире и вспыхивающее пока локальные конфликты в разных регионах, а также нестабильную обстановку вокруг КНДР.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обсудил сотрудничество с Северной Кореей во время визита в Пхеньян.

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