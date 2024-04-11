«Первый в жизни проигрыш»: блогеры Чекалины эмоционально прокомментировали разво

Звезды социальных сетей состояли в браке почти 15 лет.

Блогеры Валерия и Артем Чекалины подтвердили, что сейчас находятся в бракоразводном процессе. В своих социальных сетях пока еще супруги рассказали, какие эмоции при этом испытывают: Лерчек обливалась слезами, а Артем грустно улыбался.

«В любом случае я благодарна за все это время. Я благодарна за наших прекрасных детей. Я, действительно, старалась делать все возможное: и как партнер, и как жена, и как бизнес-поддержка. Просто иногда, когда ты делаешь максимум, это не всегда доставляет счастье», — не сдерживая слез, поделилась с подписчиками Лерчек в своем блоге.

Валерия отметила, что выходит из отношений с чувством благодарности и любви. Ведь пара была вместе практически 15 лет. Решение развестись — было самым тяжелым в ее жизни.

© РИА Новости / Григорий Сысоев; Instagram* / artem_chek; 5-tv.ru

Артем Чекалин также признался, что их любовь с Валерией была самой чистой и яркой за всю его жизнь. Он мечтает встретить еще человека, которого полюбит также сильно. Конкретную причину развода, как и Лера, блогер не назвал.

«Я никогда не буду корить себя за то, что сейчас происходит. Я со своей стороны сделал на 100% все возможное, чтобы сохранить семью. Но это мой первый в жизни проигрыш. Я ни разу в жизни нигде не проигрывал. И здесь первый и единственный раз, где у меня не получилось», — в своем блоге отметил Чекалин.

Он также отметил, что два уголовных дела и год следствия сделали его только сильнее. Напомним, в марте 2023 года супруги оказались в центре крупного скандала — их обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Согласно данным следствия, они на протяжении нескольких лет «дробили» свои доходы по счетам друзей и родственников. Позднее Чекалины выплатили ФНС долг, после этого уголовное дело было прекращено.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что объявившая о разводе Лерчек заявила о сложном периоде.

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