«Мне очень плохо»: объявившая о разводе Лерчек заявила о сложном периоде

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 25 0

Объявившая о разводе Лерчек заявила о сложном периоде в жизни

«Мне очень плохо»: объявившая о разводе Лерчек заявила о сложном периоде

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Тема:
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Блогер не смогла сдержать слез, рассказывая фанатам о личной жизни.

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) призналась, что сейчас переживает самый сложный период в своей жизни из-за развода и проблем с налоговой. Звезда расплакалась на камеру, ролик опубликовала в своем блоге.

«Я не люблю показывать слезы, вы знаете это. Но сейчас я переживаю очень сложный период в жизни. Самый сложный, наверное… И эмоционально мне очень плохо… Особенно когда при этом надо продолжать работу, выплачивать долги, жить и не сойти с ума», — пожаловалась она.

После 11 лет брака Валерия Чекалина подала на развод с мужем Артемом. Известно, что пара пропустила первое заседание, следующее состоится 12 апреля.

Их расставание у многих вызвало сомнение. Фанаты предположили, что таким образом семья блогеров хочет привлечь к себе внимание публики.

В марте 2023 года супруги оказались в центре крупного скандала — их обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Согласно данным следствия, они на протяжении нескольких лет «дробили» свои доходы по счетам друзей и родственников. Позднее Чекалины выплатили ФНС долг, после этого уголовное дело было прекращено.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лерчек обрушилась на подписчиков из-за комментариев о разводе.

Тема:
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