Подробности «Катынского дела»: ФСБ рассекретила архивы о казнях поляков нацистами

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 56 0

ФСБ рассекретила архивы «Катынского дела» о казнях поляков нацистами

Подробности «Катынского дела»: ФСБ рассекретила архивы о казнях поляков нацистами

Фото: www.globallookpress.com

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Более 80 лет назад в Катыни были расстреляны более 20 тысяч польских граждан.

Управление ФСБ России по Смоленской области рассекретило архивы времен Великой Отечественной войны, обнародовав данные о преступлениях фашисткой Германии в регионе. С документами, переданными в Государственный архив новейшей истории Смоленской области, ознакомилось агентство ТАСС.

Среди документов — справки и данные советской контрразведки «Смерш», а также протоколы допросов поляков, служивших у немцев, материалы о казнях и подробности фальсификации германскими спецслужбами «Катынского дела». В частности, свидетельства судебно-медицинского эксперта Будапештского городского королевского суда Имре Сечоди и члена комиссии по расследованию убийства польских офицеров в Катынском лесу Болеслава Смектала.

Каждый год в Польше 13 апреля проходит День памяти жертв Катыни. Тогда были расстреляны более 20 тысяч польских граждан, преимущественно — офицеров. По заявлениям руководства фашистской Германии, казнь совершили сотрудники НКВД. Однако после освобождения Смоленска и проведения собственного расследования нашлись свидетельства, в том числе задокументированные, подтверждающие, что расстреливали поляков немецкие оккупационные войска. Именно по их инициативе была выдвинута «нацистская версия Катыни» о причастности к трагедии Советского Союза.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ФСБ рассекретила архив о бесчинствах фашистов в Смоленской области во время ВОВ.

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Подробности «Катынского дела»: ФСБ рассекретила архивы о казнях поляков нацистами

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