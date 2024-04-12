«Собираюсь прожить без операций»: Бледанс поделилась бьюти-секретами

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 24 0

Бледанс рассказала, что для сохранения молодости она любит ходить в баню

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru

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Звезда отдает предпочтение превентивным мерам по сохранению молодости.

Телеведущая Эвелина Бледанс рассказала корреспонденту 5-tv.ru на форуме «Эстетическая медицина будущего. Тренды 2024» в Москве, как ей удается в 55 лет сохранить ухоженную и здоровую кожу.

Актриса призналась, что предпочитает использовать только превентивные меры для сохранения молодости. Она делает акцент на уходовой косметике, везде таская с собой огромный чемодан с различным средствами.

Бледанс обожает использовать различные скрабы и также периодически увлажняет кожу различными кремами и маслами. Особенно — кожу рук, ведь именно эта часть тела часто выдает возраст.

Кроме того, звезда любит заниматься физическими активностями — плаванием, ходьбой. Не забывает она и о массаже для расслабления.

Знаменитость также обожает ходить в баню и сидеть в кедровой бочке. При этом Бледанс подчеркнула, что пока что не задумывается о пластических операциях — она утверждает, что может себе позволить прожить и без этого.

«Я не говорю, что никогда не сделаю их, потому что когда-то это может понадобиться, но на сегодняшний день меня все устраивает. Я собираюсь жить свою жизнь без пластических операций», — делится артистка.

Ранее 5-tv.ru писал про ТОП-5 самых удачных пластических операций звезд.

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