«Небо и земля»: ТОП-5 самых удачных пластических операций звезд

Многие известные актрисы, певицы и модели за свою жизнь не раз прибегали к пластическим операциям. Большинству из них изменение внешности помогло построить успешную карьеру и пробиться в список самых сексуальных и красивых звезд.

Блейк Лайвли

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Знаменитая актриса еще в юности изменила форму подбородка, так как считала, что он слишком длинный, а также уменьшила перегородку носа. Кто знает, может Блейк и не стала бы такой популярной, если бы не пластические операции.

Эшли Симпсон

www.globallookpress.com /Luis Martinez / Aff-Usa.Com, /ImagePressAgency/face to face

Актриса изменила форму подбородка, а также прибегла к пластике носа. До этого у Эшли была горбинка, которая ее сильно смущала. Сейчас звезда выглядит намного привлекательнее.

Скарлетт Йохансон

www.globallookpress.com /United Artists, /ImagePressAgency/face to face

Еще одна актриса, которая прибегла к ринопластике носа. В юности носовая перегородка Скарлетт была намного шире. Сейчас ее нос выглядит изящнее и аккуратнее.

Виктория Бекхэм

www.globallookpress.com /Nancy Kaszerman, /face to face

41-летняя Виктория не раз прибегала к пластическим операциям, этого звезда даже не скрывает. Она является поклонницей ботокса, поэтому лицо Бекхэм выглядит почти идеально. Также певица и дизайнер делала ринопластику носа. Видимо, это самая распространенная операция среди девушек.

Камерон Диаз

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Камерон Диаз так же, как и предыдущие звезды, изменила перегородку носа, она сделала ее тоньше и изящнее. После этого пришлось прибегнуть к ринопластике.

Правда, актриса объяснила, что это последствия спортивной травмы в молодости. Помимо этого, Диаз периодически делает инъекции, чтобы избавиться от морщин.